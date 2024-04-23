За збут психотропних речовин «закладчику» з Кременеччини загрожує до десяти років позбавлення волі

Слідчі Кременецького районного відділу поліції повідомили про підозру 20-річному місцевому жителю за вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу. Зловмисник шляхом залишення закладок розповсюджував психотропні речовини.

У ході досудового розслідування було встановлено, що кременчанин замовляв через мережу особливо небезпечні психотропні речовини та збував їх замовникам, залишаючи у домовленому місці. Таким чином було задокументовано майже тридцять фактів реалізації.

Затримали закладчика під час збуту психотропів. У ході санкціонованого обшуку у нього виявили залишки заборонених речовин та ваги з допомогою яких він розфасовував «товар».

На час досудового розслідування, згідно рішення суду, зловмисник перебуватиме під домашнім арештом.

Санкція інкримінованованої підозрюваному статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від восьми до десяти років з конфіскацією майна.