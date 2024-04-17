Поділ батьківської хати став підставою для відкриття кримінального провадження

Уже кілька років поспіль уродженці Мельниці-Подільської територіальної громади намагаються поділити майно. Без порушень закону не обходилося й у дані суперечки неодноразово втручалися працівники поліції.

Остання заява надійшла від потерпілої у квітні. Жінка розповіла, що рідний брат, який мешкає в Чернігівській області, всіляко погрожує їй та родині, надсилаючи листи. Аби припинити “цей терор”, вона звернулася і до суду, і до правоохоронців.

У ході перевірки дізнавачі Борщівського відділення поліції з’ясували, що чоловік і раніше намагався “псувати” життя рідним. Кілька років тому він на подвір’я, де мешкала сестра та матір, підкинув наркотичні засоби та вбив собаку. Суд покарав порушника. Проте це його не зупинило і він після смерті матері продовжив погрожувати рідним.

Останній факт працівники дізнання внесли в ЄРДР відповідно до статті 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді пробаційного нагляду на строк до двох років або обмеження волі на той самий строк. Триває слідство.