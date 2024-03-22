Житель Чортківщини намагався продати гранату

Гранату “Ф-1″ вилучили оперативники Чортківського райвідділу поліції у місцевого жителя. Чоловік намагався реалізувати заборонені речі.

У ході відпрацювання населеного пункту правоохоронці отримали інформацію про те, що житель села Мушкатівка має вибухонебезпечний предмет.

Працівники кримінальної поліції піймали порушника на території одного з гаражних кооперативів.

Під час поверхневого обшуку у кишені виявили предмет, схожий на гранату “Ф -1″, та запал, який знаходився окремо. Чоловік зізнався, що небезпечний предмет належить йому, але де взяв не каже.

Гранату слідчі вилучили та направили на експертизу. Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до частини 1 статті 263 ККУ. Триває слідство.