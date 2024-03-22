Дільничний офіцер поліції викрив жительку Бережан у вчиненні крадіжки

До дільничного офіцера поліції сектору поліцейської діяльності, що у селищі Козова, звернувся місцевий житель із заявою про крадіжку смартфона. Встановлюючи обставини, що передували злочину, поліцейський з’ясував, що на момент крадіжки в потерпілого гостювала мешканка Бережан, 1997 року народження.

У ході проведених заходів було доведено причетність 27-річної жінки до вчинення крадіжки. Та й зловмисниця у скоєному зізналася. Речовий доказ було вилучено.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.