За невиконання рішення суду передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність

Штраф чи позбавлення волі до восьми років може загрожувати тим, хто умисно не виконує вирок, рішення, ухвалу, постанову суду, що набрали законної сили, або перешкоджає їх виконанню.

Нехтують рішеннями суду і деякі водії. Вони, попри позбавлення водійських прав, сідають за кермо транспортних засобів. Такі дії можуть мати серйозні наслідки.

Якщо раніше штрафи були незначними, то тепер гаманець суттєво схудне.

Якщо водія зупиняє поліція, а у нього немає свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, страхового поліса чи посвідчення водія, то доведеться заплатити чималий штраф.

Лише за добу працівники поліції Тернопільщини зупинили чотирьох водіїв, яких суд позбавив водійських посвідчень на тривалий термін. Порушники проігнорували дане рішення, а двоє з цих водіїв знову ж таки сіли за кермо у стані алкогольного сп’яніння.

Від початку року працівники поліції Тернополя та області склали 569 протоколів за порушення вимог статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Суди розглянули 51 справу. 38 порушників притягнули до відповідальності із позбавленням права керування терміном на один рік та накладенням штрафу у розмірі 17 тисяч гривень.

Проте не всі водії дотримуються рішення суду. 74 порушників сіли за кермо автівок без документів після того, як їх вилучили. 107 водіїв порушили закон впродовж року тричі.

Згідно із частиною 4 та 5 статті 126 КУпАП, любителям їзди після позбавлення права керувати транспортом доведеться заплатити від 20400 до 40800 гривень. Кермувальників, яких двічі ловили працівники поліції на тому, що їздять без водійського посвідчення, закон позбавляє права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 7 років.

Окрім цього, кажуть працівники управління превентивної діяльності, дані на усіх порушників, а також інформацію про їхні автівки вносять до відповідного порталу Нацполіції.