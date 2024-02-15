Слідчі затримали чоловіка, який завдав ножове поранення односельчанину

З ножовим пораненням грудної клітки до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала чоловіка. Його ножем під час суперечки травмував товариш.

Нещастя трапилося в одному із сіл Дедеркальської територіальної громади 14 лютого в будинку підозрюваного. До нього цього дня прийшов знайомий і чоловіки розпивали спиртні напої.

В обох чоловіків родичі служать в ЗСУ і саме через це між друзями виникла суперечка. Під час неї господар помешкання схопив ніж та вдарив ним 26-річного співрозмовника в грудну клітку.

Після цього подзвонив до сестри та розповів про свій вчинок. Жінка викликала швидку. Потерпілого доправили до лікарні та прооперували. Загрози його життю немає.

37-річного зловмисника затримали відповідно до статті 208 КПК. У скоєному він зізнався. Вирішується питання про оголошення йому підозри відповідно до частини 2 статті 15 (замах на кримінальне правопорушення) та частини 1 статті 115 (умисне вбивство) ККУ. Триває досудове розслідування.