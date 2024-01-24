Шахрай викрав з картки тернополянки понад 73 тисячі гривень

До співробітників Тернопільського районного управління поліції із заявою звернулася жителька обласного центру. Жінка повідомила про те, що з її банківської картки невідома особа шахрайським способом викрала велику суму грошей.

Зі слів заявниці, напередодні їй зателефонував невідомий чоловік, назвався співробітником служби безпеки банківської установи і звинуватив у тому, що вона перекидає гроші в російську федерацію. Жінка заперечила таку інформацію, але дозвонювач наполягав, що потрібно ретельно перевірити всі трансакції, і запропонував безкоштовно послугу захисту від шахрайств від банку.

Оскільки жінка вже користувалася цією послугою на платній основі, тому спокусилася на дармову пропозицію. Для підключення потрібно було повідомити дозвонювачу код, який прийшов у вигляді смс. Щойно це сталося, тернополянка отримала сповіщення про зняття з її картки понад 73 тисячі гривень.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 190 ККУ. Поліцейські застерігають краян не вестися на спокусливі пропозиції та не розголошувати конфіденційні дані, якщо це стосується ваших фінансів.