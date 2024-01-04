Поліцейські Теребовлі підозрюють 25-річну дівчину у крадіжках грошей з банківської картки

За допомогою до працівників поліції звернувся 56-річний мешканець одного із сіл Тернопільського району. Він повідомив, що знайома скористалася його кредитними грошима. Сума завданих збитків становить понад 28 тисяч гривень.

Працівники поліції з’ясували, що потерпілий дав у користування свою кредитну карту 25-річній знайомій, аби вона могла здійснювати необхідні їй банківські операції. Проте дівчина вирішила скористатися і кредитними грошима.

Зловмисниця протягом трьох тижнів знімала готівку з карти та розраховувалася нею у магазинах. Всього здійснила 14 транзакцій. Кошти витрачала на власні потреби.

Поліцейські встановили місцеперебування дівчини. Їй оголосили підозру у вчиненні злочинів передбачених частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Триває слідство.