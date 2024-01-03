Житель Хоростківської громади отримав опіки внаслідок вибуху газу

2 січня близько 18 години на лінію 102 надійшло повідомлення від диспетчера рятувальної служби про те, в с. Хлопівка Чортківського району стався вибух у приватному житловому будинку. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Як з’ясувалося, на час вибуху в приміщенні будинку перебував господар, його й затисли повалені конструкції. Крик про допомогу почув дільничний, котрий приїхав на місце надзвичайної події одразу після повідомлення старости села. Він й допоміг потерпілому вибратися. Чоловік з опіками та травмами був госпіталізований.