Поліцейські просять тернополян перевіряти інформацію перш ніж перекидати гроші

Останнім часом зросла кількість випадків, коли шахраї зламують профілі в соціальних мережах і виманюють гроші у друзів чи родичів.

У пастку аферистів потрапила місцева мешканка. Вона повідомила, що в одному із месенджерів їй написала подруга і попросила позичити грошові кошти. Жінка без будь-яких вагань перекинула на вказаний банківський рахунок тисячу гривень.

Через деякий час потерпіла побачила, що знайома опублікувала повідомлення про те, що її сторінка була зламана.

Ще одною жертвою шахрайства став житель Полтавщини. За такою ж самою схемою чоловік перерахував 5 тисяч гривень нібито знайомому, який просив про допомогу.

За даними фактами правоохоронці розпочали кримінальні провадження відповідно до ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Поліцейські звертаються до усіх користувачів соціальних мереж бути більш обачними! Щоб уникнути подібного шахрайства, створюйте складні паролі, не використовуйте один і той самий пароль у соціальних мережах. Не переходьте за посиланнями, навіть якщо вони надійшли в листах від знайомих. При отриманні схожих повідомлень не перераховуйте гроші, а зв’яжіться з людиною, щоб з’ясувати, що з нею трапилося.