110 000 гривень жителька Тернопільського району перерахувала шахраям

Громадяни продовжують потерпати від зловмисників, які представляються працівниками банку. Шахраї входять у довіру та привласнюють заощадження краян.

За допомогою до співробітників поліції звернулася 28-річна жителька Тернопільського району. Зі слів потерпілої, до неї зателефонував незнайомець, який представився працівником банку і повідомив, що з її карти невідомі намагаються зняти гроші.

Співрозмовник зазначив, що до жінки перетелефонує оператор і розповість послідовність дій, які необхідно виконати, щоб убезпечити себе від так званих злочинців.

Під час розмови шахрай назвав рахунок на який потрібно надіслати кошти. Зловмисник запевнив, що після розв’язання проблеми із картою, гроші повернуть.

Виконуючи вказівки потерпіла кількома транзакціями перерахувала понад 110 тисяч гривень із банківських карток. Згодом зрозуміла, що телефонували до неї аферисти. За фактом шахрайства слідчі відкрили кримінальне провадження.

Правоохоронці наголошують усім жителям, що працівники банківських установ ніколи не проводять жодних операцій з картками в телефонному режимі. Якщо додзвонювач наполягає на зміні пароля чи перекиданні коштів на інші рахунки, чи мобільні номери, пропонує збільшити строк дії картки – кладіть слухавку та самостійно перевіряйте усю інформацію у відділенні банку.