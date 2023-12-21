Поліцейські застерігають: аби не потрапити в шахрайські пастки – не довіряйте незнайомцям конфіденційну інформацію

Ваш банківський рахунок заблоковано, збій системи або ж збільшення кредитного ліміту – саме під такими приводами аферисти телефонують до мешканців краю та дізнаються конфіденційну інформацію.

У схожу аферу потрапила 33- річна мешканка Тернополя.

Потерпіла розповіла, що до неї зателефонувала особа, яка представилась працівником банку. Незнайомець запевнив жінку, що аферисти намагаються оформити кредит на її банківську карту.

А для запобігання шахрайства аферист запропонував перевести кошти на безпечний рахунок, який він вказав.

Зрештою, жертва афери виконала умови.

В результаті здійснених транзакцій жінка втратила понад 30 тисяч гривень. За фактом шахрайських дій розпочато кримінальне провадження.

Правоохоронці наголошують:

- будьте уважними та обачними. Якщо в телефонній розмові невідомий співрозмовник пропонує свою допомогу з банківським рахунком або закликає передати гроші для вирішення проблем – негайно кладіть слухавку.

-Будьте певні – ви розмовляєте з шахраєм.

- У випадку надходження таких дзвінків спочатку перевірте отриману інформацію, а за потреби – телефонуйте на спецлінію «102».

Не дайте себе ошукати!