“Безпека в Інтернеті: шахраї зламують сторінки в соцмережах та виманюють гроші у друзів зі списку

Останнім часом стає дедалі більше випадків шахрайств, пов’язаних зі зламом особистих облікових записів. Одним із методів заробітку аферистів стало звернення до друзів та родичів зі списку контактів із проханням надати фінансову допомогу.

Жертвою пройдисвітів став житель Борщова. До нього написала подруга дружини

й попросила позичити 2000 гривень. Чоловік без зайвих запитань перерахував зі своєї картки на вказаний рахунок гроші.

Проте, коли дружина перетелефонувала подрузі, то з’ясувалося, що її сторінку зламали, а жодних грошей вона не просила й не отримувала. Хто спілкувався із потерпілим, встановлюватимуть працівники поліції.

Правоохоронці нагадують, що для захисту своїх облікових записів потрібно застосовувати двофакторну аутентифікацію. Будьте уважні до повідомлень про прохання позичити гроші, особливо, якщо вони приходять з акаунта вашого друга чи родича. Завжди перевіряйте інформацію особисто.

Регулярно змінюйте паролі та обирайте складні комбінації.