Оперативники встановили причетність двох уродженців Закарпаття до квартирних крадіжок у Тернополі

Зловмисники шляхом вільного доступу проникли до квартир двох мешканців обласного центру. З одного помешкання викрали мобільний телефон, з іншого – 47 тисяч гривень.

Упродовж одного дня до співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло два схожих повідомлення про квартирні крадіжки. Обоє потерпілих – мешканці масиву «Сонячний». Жінки, прийшовши додому, не зачинили вхідні двері й цим скористалися невідомі.

З оселі 29-річної тернополянки викрали гаманець з грошима і мобільний телефон, які вона залишила в коридорі. З помешкання іншої потерпілої винесли усі заощадження – 47 тисяч гривень. Жінка була на кухні і не чула, як до відчиненої квартири, зайшла стороння особа.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили зловмисників. Це – двоє мешканців Закарпаття – 20-річна жінка та 28-річний чоловік, які наразі проживають у Тернополі. Вони ходили під’їздами багатоповерхівок, прикриваючись фейковим збором допомоги для лікування рідних. Насправді ж, вишукували можливість непомітно зайти до помешкання.

За фактами двох крадіжок розпочаті кримінальні провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Оперативні заходи тривають, поліцейські перевіряють причетність фігурантів до інших злочинів.