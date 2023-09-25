Зборівські поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом невиконання рішення суду жителем Кременця

Під час нагляду за дорожнім рухом співробітники групи реагування патрульної поліції відділення №2 м.Зборів зупинили водія автомобіля марки «BMW», який нехтував правилами безпеки. За кермом перебував 32-річний житель Кременця.

У ході перевірки з’ясувалося, що згідно з рішенням суду чоловік позбавлений права керувати транспортними засобами за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особою у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння). Також упродовж останнього року поліцейські склали на нього 5 адмінпротоколів за керування транспортним засобом без водійського посвідчення.