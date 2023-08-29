Як виїхати за кордон на власному або чужому авто

Збройним силам допомагають наближати нашу перемогу сотні волонтерів. Від військової амуніції до дронів та броньовиків везуть з-за кордону для наших військових на передову. Також через війну багато українців змушені рятувати своє життя та шукати прихистку за кордоном. Багато з них їдуть на власному авто, а іноді навіть позичають у друзів.

“Якщо ви вирішили виїхати з України на своєму автомобілі, для початку перевірте, чи є у вас всі необхідні документи на авто. Адже власник транспортного засобу повинен мати національне посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. На автівці має бути розпізнавальний знак України — наліпка UA, але якщо на державних номерах є цей знак, то наліпка не обов’язкова. Зауважимо, що індивідуальний номерний знак, наприклад зі своїм ім’ям, прізвищем чи іншим словом, навіть якщо воно написане латиницею, за межами України не діє. Також водій обов’язково повинен укласти договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, тобто – міжнародну страховку «Green Card»”, – розповідає начальник регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Тернопільській області Святослав Вишневський.

Українці, які хочуть подорожувати на авто своїх знайомих, повинні мати такий же перелік документів, як і власники. Однак свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу видається на ім’я кермувальника або пасажира. Для цього необхідно разом з власником автівки звернутись до сервісного центру МВС та оформити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон. З собою треба взяти паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Після повернення з-за кордону, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім’я кермувальника, треба повернути в сервісний центр МВС впродовж 10 днів.

Варто зауважити, що довіреність на право керувати чужим автомобілем, за кордоном буде дійсна за кількох умов. Документ потрібно перекласти мовою країни, в якій будете перебувати та легалізувати у встановленому порядку. Тобто виконати процедури, які необхідні для визнання документа виданого в іншій країні – апостиль або консульська легалізація. Однак, ця процедура є складнішою, тож зручніше буде оформити свідоцтво про реєстрацію для виїзду за кордон.

Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінках Головного сервісного центру МВС в Фейсбук та Інстаграм. Відповіді на найпоширеніші питання та корисну інформацію можна знайти на сайті.