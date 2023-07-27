Жителю Товстенської громади загрожує до чотирьох років позбавлення волі за надання неправомірної вигоди поліцейському

На лінію 102 надійшло повідомлення від інспектора сектору реагування патрульної поліції відділення поліції у місті Заліщики про те, що житель села Ворвулинці, котрого зупинили за порушення правил дорожнього руху і під час спілкування з ним був відчутний різкий запах алкоголю, кинув до службового авто 100 американських доларів за непритягнення його до адміністративної відповідальності.

Коли ж патрульні продовжили складання адмінпротоколу за керування транспортом у стані сп’яніння, водій вирішив «доплатити» ще 3000 гривень. Факти надання неправомірної вигоди були задокументовані.