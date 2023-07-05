Оперативники Кременця встановили особу крадія

Кілька годин після отриманої заяви знадобилося працівникам кримінальної поліції Кременця, аби встановити особу підозрюваного.

До районного відділу із заявою про крадіжку грошей із гаманця та з банківської картки звернулася місцева жителька. Жінка повідомила, що у неї невідомі викрали тисячу гривень готівкою і чотири з картки.

Вона розповіла правоохоронцям, де, коли і що робила. Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліціянти вийшли на слід зловмисника. Це – 40-річний наркозалежний, раніше судимий за майнові злочини знайомий потерпілої.

У день крадіжки вони бачилися і в той час, як жінка на кілька хвилин відволіклася, чоловік викрав гроші та електронний гаманець.

Пін-код від картки він знав, а тому зняв усі кошти. Про зникнення грошей потерпіла дізналася за декілька днів і звернулася по допомогу.

Місцеперебування підозрюваного оперативники встановили, але грошей у чоловіка вже не було. Він встиг витратити їх на цигарки та алкоголь.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Триває слідство.