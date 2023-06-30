Віртуальні товари за реальні гроші

Прагнучи придбати товари через Інтернет, втрат зазнали двоє жительок Чортківського району. В однієї з потерпілих шахраї видурили понад 14 000 гривень, в іншої – понад 5 000.

Обоє потерпілих стали жертвами шахраїв, замовивши товар через Інтернет. Жителька Заліщицької громади розповіла, що переказала понад 5 000 гривень за дитячий батут, який знайшла на одній з торгових платформ в мережі, а мешканка Копичинецької громади в телеграм-каналі замовила пральну машинку вартістю понад 14 тисяч гривень. Далі все за шахрайською схемою: щойно покупці внесли завдатки на рахунок невідомих продавців – ті перестали виходити на зв’язок.

Відомості за обома фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 кримінального кодексу.

Поліцейські радять громадянам бути обережними та не перераховувати гроші наперед за товар, навіть у мінімальних розмірах. Ретельно вивчайте інформацію про продавця. Зазначені в оголошеннях номери телефонів перевіряйте через пошукові системи Інтернету. Не виключено, що хтось уже став жертвою шахрая і попереджає про це інших.

У разі, якщо ви все ж таки потерпіли від шахраїв, не зволікайте, телефонуйте на лінію «102».