23 червня в Україні запрацював Єдиний реєстр зброї

Уся зброя, яка є на території нашої держави, відтепер реєструватиметься у Єдиному реєстрі зброї. Це, каже начальник сектору контролю за обігом зброї Степан Джинджиристий, мінімізує її незаконний обіг, а сам процес отримання дозволів робить зручним і доступним для громадян. Автоматизована система допоможе правоохоронцям контролювати розповсюдження зброї, а також вплине на розкриття злочинів, вчинених з її використанням.

Відтепер у кожного власника зброї буде свій електронний кабінет з повною інформацією. Зайшовши у нього, власник зброї може з’ясувати, коли купував чи продавав зброю, коли проходив перевірки та коли потрібно її перереєстровувати.

Єдиний реєстр – це спрощена система і для тих, хто продає чи ремонтує зброю, адже підприємці можуть внести наявну у них зброю, а також ту, що знаходиться на складах, в реєстр.

Документи на зброю можна подати через Єдине вікно громадянина або у спеціалізованому магазині з продажу зброї.

Після цього впродовж трьох робочих днів потрібно принести до відповідного орагну чи підрозділу поліції паперові документи, які є додатками до онлай-заяв.

У майбутньому інформація про зброю та дозволи відображатиметься в застосунку «Дія».