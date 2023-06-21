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Тернополянка відповідатиме за крадіжку

Категорія: Кримінал
355093602_573940484927594_1694229480252342196_nЗнайома викрала телефон – саме таке повідомлення надійшло на лінію «102» від мешканця обласного центру.
Як розповів заявник, підозрювану, з якою він нещодавно познайомився він запросив до себе в гості. Допоки господар перебував на кухні, нова приятелька зуміла викрасти з кімнати мобільний та непомітно втекти з квартири.
У ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції знайшли підозрювану. 42-річна зловмисниця вже неодноразово притягувалась до кримінальної відповідальності за майнові злочини. У скоєному вона зізналась.
Дії зловмисниці слідчі кваліфікували відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Наразі перевіряється причетність тернополянки до скоєння інших аналогічних злочинів.

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