Оперативники Тернополя впіймали зловмисника

Позбавлення волі строком від п’яти до восьми років загрожує 39-річному тернополянинові, який привласнив майно місцевого мешканця.



На лінію «102» надійшло звернення від жителя обласного центру. Чоловік попросив розшукати та притягнути до відповідальності невідому особу, яка проникла в його підвальне приміщення й вчинила злочин. Невідомий виніс чотири колеса до іномарки. Завдані збитки заявник оцінив у 90 000 гривень.



У ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції вийшли на слід зловмисника. Продати викрадене підозрюваному завадили поліціянти.



Відомості про подію слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

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