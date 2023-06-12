На Тернопільщині чоловік отримав травми несумісні із життям

З відкритою черепно-мозковою травмою до лікарні Підволочиська ще 3 червня потрапив житель Скориківської територіальної громади. Про травмованого чоловіка медики повідомили працівників поліції.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У ході перевірки поліціянти встановили, що 65-річний чоловік через власну необережність впав на плуг та травмувався.

Майже тиждень лікарі боролися за життя потерпілого, але врятувати життя чоловікові не вдалося. 10 червня він помер.

Даний факт слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”. Триває слідство.