Рекомендації про те, як не потрапити в халепу, шляхом втрати грошових заощаджень на банківській картці

В Україні знову почастішали випадки телефонного шахрайства – вішинг та смішинг. У першому випадку банківські реквізити вимагають під час телефонного дзвінка, у другому – через sms-повідомлення, яке штовхає жертву зателефонувати зловмисникам.



Поліціянти та працівники банку рекомендують, як не потрапити на гачок шахрая:



- нікому й ніколи не повідомляйте свій ПІН-код, номер і термін дії картки, а також її CVV-код (останні три цифри на зворотній стороні карти);



- у жодному разі не надавайте особисту інформацію у відповідь на електронні листи чи ж дзвінки із начебто банку. Краще самі перетелефонуйте на офіційний номер call-центру вашої фінустанови і з’ясуйте ситуацію (короткий номер зазначено на звороті картки);



- працівник банку ніколи не буде дзвонити до вас із закритого номера. Якщо вас просять надіслати пароль або інші карткові дані, не робіть цього, поки самі не зв’яжетесь із банком і не переконаєтесь, що це не спроба шахрайства;



- працівник банку ніколи не може сам дзвонити вам, аби запитати ваше «контрольне слово» з анкети;



- практикуючи купівлю-продаж через Інтернет, краще заведіть для цього окрему картку. І зберігайте там стільки грошей, скільки потрібно для конкретної операції. Не використовуйте для оплати в Інтернеті картки, на яких постійно знаходяться великі суми грошей;



- не залишайте персональні дані й дані про свою картку на інтернет-сайтах в оголошеннях;



- встановіть ліміт зняття готівки з картки: добовий і на кожну операцію. За потреби, ви зможете легко його змінити, а от шахраям це обмежить простір для дій;



- під’єднайтеся до sms-банкінгу, аби знати про усі операції по вашому рахунку;



- не вірте обіцянкам отримати «легкі» гроші, яких ви не очікували (надбавки до зарплати, пенсії, соцвиплати, грошові призи або «компенсації від держави»). Для того, щоб отримати надбавку, приз або компенсацію, досить сказати номер своєї картки. Інші дані карти для здійснення грошового переказу на ваш рахунок – не потрібні;



- пам’ятайте, що шахрай може прикинутися ким завгодно: працівником банку, співробітником пенсійного або іншого фонду, правоохоронцем, волонтером, покупцем товару, який ви виставили на продаж тощо.



Якщо ви встигли повідомити шахраям дані карти, то негайно її заблокуйте!





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