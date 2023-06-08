Повіривши невідомому, чоловік втратив понад 127 тисяч гривень

Щодоби на лінію “102″ надходять повідомлення про шахрайства. Люди звертаються до правоохоронців з проханням повернути втрачені кошти. Проте часто-густо це зробити просто нереально.

7 червня 25-річний житель села Петриків втратив майже 128 тисяч гривень. Гроші опинилися на електронному гаманці шахрая.

За словами потерпілого, до нього о 15:50 зателефонував невідомий, представився працівником банку і сказав, що необхідно перевипустити картку, оскільки з наявної хтось намагається зняти гроші.

Виконуючи рекомендації псевдопрацівника служби безпеки фінансової установи, чоловік власноруч перерахував на продиктований рахунок усі кошти. Коли зрозумів, що потрапив на “гачок” аферистів, звернувся до поліції.

Майже 36 тисяч втратила і жителька Зборова. Жінка також довірилася незнайомцю, який зателефонував та представився працівником банку, карточку якого вона має, і вивідав секретні дані. Потерпіла продиктувала всі цифри та коди, про які запитував додзвонювач. У результаті з її картки щезло 35885 гривень.

Обидва факти розслідують правоохоронці та встановлюють хто та звідки телефонував, а також, куди пішли усі гроші. Але впіймати та звинуватити «банківського» афериста дуже важко.

Жертвами шахраїв стають усі – від молодих до пенсіонерів. Проте найактивніше користуються картками люди середнього віку.

Пам’ятайте, банки заявляють, що порушення безпеки даних з вини клієнтів перебувають поза межами їхнього контролю. Тобто ніхто, крім вас не несе відповідальність за те, що ви видали шахраю секретну інформацію.