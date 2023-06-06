Шахрайство з передбаченням майбутнього: тернополянка віддала гроші аферисту

За консультацію жінка перерахувала зловмиснику 6 тисяч гривень. Оголошення про послуги ворожбита потерпіла знайшла в соцмережі. Вона написала йому повідомлення та замовила так звану послугу передбачення майбутнього і консультацію.

Аферист попросив передоплату на картку, опісля чого мав вийти на відеозв’язок. Однак, передбачення не сталося: жінка не отримала жодної інформації, а зловмисник заблокував її номер та повідомлення в мережі. Тернополянка звернулася до поліції з заявою про шахрайство.

Правоохоронці перевіряють усі обставини події й закликають громадян бути обачнішими. Не перераховуйте кошти невідомим за різні сумнівні послуги та товари! Не надавайте конфіденційні дані банківських карток та не переходьте за посиланнями, які надають незнайомці для оплати.