Школярі із села Зеленче Теребовлянської громади наярмаркували на тепловізор для 65-ої механізованої бригади

У невеличкому селі Зеленче Теребовлянської громади волонтерський рух зорганізувався з першого дня повномасштабного вторгнення. Почалося все з в’язання маскувальних сіток та збирання продуктів харчування, яким займалися дорослі. Приклад старших надихнув місцевих школярів і вони, продаючи свої іграшки та власноруч виготовлені вироби, стали збирати на потреби українських захисників.



Одним з ініціаторів дитячого волонтерського руху став 10-річний Арсеній Трусь. Хлопчик захоплюється конструюванням різних предметів з картону та паперу, тому вирішив продавати їх.



«Я люблю робити вироби з картону, паперу. В мене їх було дуже багато, тоді й прийшла ідея – продавати їх, а на вторговані кошти допомагати армії», – розповідає Арсеній Трусь.



Хлопчик разом з друзями взялися втілювати задумане. Спершу обрали локацію на шляху, що веде до Підгорянського монастиря, але там – небагато машин, тому перебралися до головної дороги. Згодом такий ярмарок організували й дівчатка. Діти розділилися й одна група волонтерила на в’їзді в село, інша – на виїзді.



Батько Арсенія – заступник начальника сектору превенції патрульної поліції відділення поліції №3 міста Теребовлі Володимир Трусь розповідає, що спочатку хвилювався за сина, адже розумів, що таке захоплення може бути небезпечним, бо діти стояли близько до проїзної частини дороги, зупиняючи автівки і пропонуючи свої вироби. Та хлопчика було не зупинити.



«Щойно надворі світало, наші гамірні волонтери вже бігли на свої, так би мовити, робочі місця. Починали з того, що поставили маленький столик на узбіччі і там розкладали свої іграшки, власні вироби, аби пропонувати їх водіям, що проїжджали дорогою. Ми лише настановляли щодо безпеки, бо хоч траса не жвава, але ж небезпека є завжди».



Ціле літо і до пізньої осені діти працювали. І якими були щасливими, коли за зароблені гроші, а це понад 50 000 гривень, було придбано тепловізор для їхнього односельця, котрий з перших днів боронить Україну у складі 65-ої окремої механізованої бригади.



Усі школярі чекають останнього дзвоника. А зеленченські – з особливим нетерпінням. Бо на канікулах знову будуть заробляти для допомоги ЗСУ. З їхнього села у лавах захисників сьогодні воює 11 добровольців.

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