Житель Вишнівецької громади на Тернопільщині пропонував 1000 американських доларів поліцейським за те, що сів за кермо у стані сп‘яніння

На дорозі у селищі Вишнівець Кременецького району працівники поліції документували факт порушення правил дорожнього руху одним з місцевих жителів. У цей час на поліцейського, котрий стояв на узбіччі, ледь не наїхав інший водій.

Правоохоронці зупинили автівку і помітили, що кермувальник нетверезий. Що сів за кермо напідпитку – зловмисник не заперечував, але запропонував вирішити питання, проїхавши до нього додому. Обіцяв 1000 американських доларів хабара.