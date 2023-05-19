Майже 27 тисяч гривень втратила пенсіонерка на Тернопільщині

Із заявою до Кременецького райвідділу поліції звернулася жителька Ланівців 1955 року народження. Вона повідомила про те, що з її двох банківських карток щезли усі заощадження.

У ході розслідування слідчі встановили, що потерпіла в соцмережах ще у листопаді минулого року побачила оголошення про грошову допомогу для пенсіонерів, яку можна отримати через єПідтримку.

Жінка попросила доньку зареєструвати її для отримання коштів. Родичка перейшла за посиланням, залишила усі анкетні дані мами та вказала номери карток та іншу особисту інформацію.

Про зникнення коштів пенсіонерка дізналася лише за кілька місяців, коли перевірила рахунки. З двох карток невідомі зняли усі гроші, а це – 26600 гривень.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 3 статті 190 Кримінального кодексу. Триває слідство.