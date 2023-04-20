Слідчі розпочали кримінальні провадження за фактами пропозиції та надання неправомірної вигоди поліцейським

У Чортківському районі двоє водіїв-порушників намагалися відкупитися від адміністративної відповідальності. Факти корупційних правопорушень задокументувала слідчо-оперативна група.

Під час несення служби співробітники групи реагування патрульної поліції відділення поліції №4 міста Заліщики за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль «Mercedes-Benz» . За кермом перебував житель Чернівецької області. Під час оформлення поліцейськими адмінматеріалів водій поклав у службову автівку 400 гривень неправомірної вигоди, аби його відпустили.

Ще один випадок зафіксовано у Заліщиках. Водій автомобіля «Citroen Berlingo», який сів за кермо у нетверезому стані, запропонував поліцейським 10 000 гривень неправомірної вигоди за нескладання на нього адмінпротоколу.

За обома фактами розпочаті кримінальні провадження за ч. 1 за ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 4 років позбавлення волі.