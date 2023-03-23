Поліцейські застерігають від шахраїв: не купуйте талони на пальне через інтернет та у незнайомих осіб

Зі слів потерпілого, знайомий дав йому номер телефона чоловіка, який нібито продає талони на пальне. Тернополянин зв’язався з продавцем. Незнайомець сказав покупцеві, на якій саме заправці він зможе забрати картки на пальне та попросив оплатити за товар 12 тисяч гривень. Тернополянин через термінал перекинув гроші на рахунок продавця. Проте коли приїхав на заправку за талонами, то з’ясувалося, що його обдурили.
За даним фактом розпочали кримінальне провадження за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.
У жодному разі не переказуйте кошти наперед незнайомцям та ніколи не купуйте талони з рук у сторонніх осіб. Картки на пальне можна придбати лише через офіційні компанії та регіональні представництва автозаправних станцій. За будь-який товар розраховуйтеся лише після його отримання.