Поліцейські застерігають від шахраїв: не купуйте талони на пальне через інтернет та у незнайомих осіб

Зі слів потерпілого, знайомий дав йому номер телефона чоловіка, який нібито продає талони на пальне. Тернополянин зв’язався з продавцем. Незнайомець сказав покупцеві, на якій саме заправці він зможе забрати картки на пальне та попросив оплатити за товар 12 тисяч гривень. Тернополянин через термінал перекинув гроші на рахунок продавця. Проте коли приїхав на заправку за талонами, то з’ясувалося, що його обдурили.