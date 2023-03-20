Оперативники розшукали зловмисника, який викрав електровелосипед з-під громадського закладу у Тернополі

Лиходій скористався тим, що двоколісний транспортний засіб був залишений без нагляду та не пристебнутий захисним тросом.

Повідомлення про крадіжку надійшло до співробітників Тернопільського районного управління поліції від 22-річного жителя обласного центру. Чоловік залишив свій електровелосипед біля закладу громадського харчування, а коли повернувся його вже не було. Збитки заявник оцінив у 50 тисяч гривень.

Оперативники розшукали причетну до крадіжки особу. Ним виявився 25-річний житель Тернополя. Чужий двоколісник він встиг продати на ринку.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Тернополянину інкримінують частину 4 статті 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Тернополян поліцейські просять подбати про безпеку своїх велосипедів та не залишати їх без нагляду. Намагайтеся паркувати свій транспортний засіб лише у спеціально відведених для цього місцях та використовуйте велозамки.