Купуйте безпечно: оплачуйте товар лише після отримання

Два шахрайства, пов’язані з купівлею товарів через інтернет, задокументували співробітники Кременецького райвідділу поліції.

Потерпілі – двоє мешканців Кременецького району. 24-річний чоловік хотів придбати автомобіль. Оголошення про продаж транспортного засобу знайшов на одному із сайтів. Зв’язався з продавцем та перерахував йому 18 000 гривень завдатку за автівку. Після того, як гроші опинилися на рахунку афериста, він вимкнув свій телефон.

У схожу шахрайську пастку потрапила 23-річна дівчина. Вона хотіла купити собаку та перекинула продавцеві 3 000 гривень. Домашнього улюбленця потерпіла так і не отримала, і гроші їй не повернули.

За обома фактами розпочаті кримінальні провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочинів.

Поліцейські радять жителям області проявляти пильність при купівлі товарів через мережу. Головне правило покупок в інтернеті – передоплату вносьте тільки перевірним продавцям, з іншими оплачуйте товар після отримання. Попередьте своїх знайомих про такі афери та застережіть не перераховувати гроші наперед незнайомцям.