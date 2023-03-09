У жителя Тернопільського району оперативники вилучили незареєстровані зброю та боєприпаси

За місцем проживання збаражчанина, 1965 року народження, виявлено та вилучено штурмову автоматичну гвинтівку та 42 патрони різного калібру. Речові докази направлено на експертизу.

За фактом незаконного поводження зі зброєю розпочато кримінальне провадження. Затриманому в порядку статті 208 КПК зловмиснику оголошено підозру за частиною 1 статті 263 ККУ і обрано запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави.