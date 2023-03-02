Слідчі Тернопільського управління СБУ завершили розслідування щодо депутатів російської держдуми, які голосували за визнання «л/днр»

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини 41 депутата державної думи рф, які сприяли захопленню частини східних регіонів України.

15 лютого минулого року вони підтримали постанову щодо звернення до президента росії з проханням визнати «незалежність» окупованих районів Донецької та Луганської областей.

А вже через тиждень проголосували за ратифікацію «договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу» між країною-агресором і терористичними організаціями «л/днр».

Тим самим посадовці сприяли реалізації кремлівського плану із захоплення України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російським депутатам про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) і направили до суду обвинувальні акти.

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що минулого місяця СБУ передала до суду обвинувальні акти стосовно ще 55 депутатів держдуми рф та наразі здійснює комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.

Розслідування проводили співробітники СБУ Вінницької, Івано-Франківської та Тернопільської областей за процесуального керівництва органів прокуратури.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

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