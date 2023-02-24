Двоє мешканців Тернопільщини понесуть відповідальність за спробу надати неправомірну вигоду поліцейським

Житель Козівської територіальної громади пропонував працівникам поліції грошові кошти, аби ті не складали адміністративний протокол за керування автомобілем у стані сп’яніння.

Транспорт зупинили за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування із водієм, поліцейські запропонували йому пройти огляд на стан сп’яніння. Той відмовився, натомість пропонував працівникам поліції гроші.

Поліцейські попередили порушника, що за надання службовій особі неправомірної вигоди передбачена кримінальна відповідальність. Та попри це, він не зупинився та спробував залишити їх службовому автомобілі. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Ще один такий злочин задокументували на дорозі теребовлянські поліцейські. Протиправні дії скоїв мешканець Микулинецької ТГ. Він з метою уникнення адмінвідповідальності також пропонував правоохоронцям неправомірну вигоду. Тепер йому загрожує ще й кримінальна відповідальність.

Відомості за даними фактами слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 (Пропозиція та надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Окрім того, на водіїв складено адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.