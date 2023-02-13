За 22 фактами незаконного поводження зі зброєю розпочато кримінальні провадження

Такі результати профілактичних заходів під умовною назвою «Зброя», що тривали в області з 18 січня по 9 лютого. Мета – виявлення та вилучення з незаконного обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухівки.

Санкція статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінальний кодекс України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від трьох до семи років. Поліцейські Тернопільщини вкотре нагадують про це і закликають громадян не приносити додому, навіть якщо ви дійсно знайшли, не купувати, не привозити із зони бойових дій різного роду небезпечні предмети, не маючи на це дозвільних документів. Адже це несе небезпеку для вас і ваших рідних, а також загрожує кримінальною відповідальністю.

За час проведення профілактичних заходів оперативники поліції вилучили з незаконного обігу три гранатомети, п‘ять гранат, три одиниці нарізної вогнепальної зброї, два пістолети, перероблених на вогнепальну зброю, протипіхотну міну, снаряд, майже два кілограми вибухової речовини, понад пів тисячі набоїв різного калібру, а також дві одиниці холодної зброї. Крім цього, проведено три оперативні закупівлі зброї у громадян.

Найбільший арсенал заборонених речовин поліцейські виявили у жителя одного з сіл Тернопільського району. Його автомобіль зупинили в обласному центрі і під час перевірки в транспортному засобі було знайдено протипіхотну та димову міни, три сигнальні ракети та запал до бойової міни. У подальшому в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваного було виявлено дві гранати, два гранатомети та 177 набоїв до нарізної зброї військового зразка. За даним фактом розпочато кримінальне провадження та триває досудове розслідування.