СБУ затримала російського агента, який готував ракетний удар по електропідстанціях на заході України

Співробітники Служби безпеки викрили агента фсб в Тернопільській області. Поплічник агресора збирав інформацію про розміщення об’єктів критичної інфраструктури та особливості їхньої роботи на території західних регіонів.

Насамперед його цікавили локації і технічні характеристики місцевих електропідстанцій. Отримані відомості він планував передати ворогу для підготовки і проведення серії прицільних ракетних ударів по українських об’єктах енергетики.

Втім, співробітники СБУ завадили цим планам – своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали на спробі передачі окупантам розвідданих з власного смартфона. За даними слідства, зрадником виявився мешканець Кременецького району, якого російська спецслужба завербувала після початку повномасштабного вторгнення.

У поле зору агресора потрапив через свої прокремлівські погляди, які неодноразово оприлюднював через соцмережі.

Для виконання ворожих завдань агент об’їжджав місцевість, встановлював місцезнаходження українських енергооб’єктів та фіксував їхні координати. Як комунікацію з фсб використовував спеціально створений Телеграм-канал.

Під час обшуку у зловмисника вилучено телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь країни-агресора.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Слідчо-оперативні дії проводили кіберфахівці та слідчі СБУ Тернопільської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

УСБУ в Тернопільській області