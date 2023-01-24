Будьте обережні: не переходьте за сумнівними посиланнями та не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих вебсайтах

Понад 47 тисяч гривень зникло з рахунку 41-річного чоловіка після того, як він ввів реквізити своєї банківської картки на невідомому сайті.

Як встановили правоохоронці, в одній із соцмереж потерпілий отримав сповіщення від знайомої про виплати грошової допомоги, в якому було посилання на невідомий вебресурс. Чоловік перейшов на вказаний сайт та ввів там дані своєї банківської картки. Вже за кілька хвилин отримав повідомлення про те, що з його рахунку зняли гроші.

Згодом потерпілий з’ясував, що сторінку його знайомої, яка начебто надіслала йому фейкову інформацію, зламали невідомі особи.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають заходи для розкриття злочину.

Поліцейські застерігають громадян: не переходьте за підозрілими посиланнями та у жодному разі не вводьте дані своїх банківських карток. Перевіряйте інформацію про грошові виплати на офіційних джерелах. Встановіть індивідуальні ліміти на операції з вашою платіжною карткою.

Якщо ж фінансова інформація розголошена, негайно зверніться до банку та заблокуйте картку, повідомте про випадок шахрайства до поліції.