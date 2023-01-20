У пожежі в Тернополі загинула жінка

Нещасний випадок зареєстрували працівники Тернопільського районного управління поліції. 19 січня о 21:42 на лінію “102″ надійшло повідомлення від чергового ДСНС про пожежу на вулиці Галицька.

Слідчо-оперативна група прибула на місце нещастя. У квартирі уже були рятувальники, які ліквідовували пожежу. Пожежники зайшли до приміщення і побачили там бездиханне тіло жінки. 65-річна власниця мешкала у квартирі сама.

Причину пожежі та смерті господині встановлять експерти.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно з частиною 2 статті 270 ККУ (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки). Триває слідство.