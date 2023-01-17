Оперативники розшукали зловмисника, який викрав інструменти з будівництва в центрі Тернополя

До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа проникла на територію, де ведеться будівництво комерційної нерухомості, та викрала звідти два перфоратори. Сума завданих збитків – понад 20 000 гривень.
Як встановили правоохоронці, будівництво ведеться на одній із центральних вулиць обласного центру. Злодій вночі зламав замок вхідних дверей підсобного приміщення та скоїв крадіжку.
У ході оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 35-річний житель Тернополя. Викрадене майно він реалізував в ломбард.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.
Вирішується питання щодо оголошення фігуранту підозри та обрання запобіжного заходу.