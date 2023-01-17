Оперативники розшукали зловмисника, який викрав інструменти з будівництва в центрі Тернополя

Фігурант вже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців – нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за майнові злочини.

До співробітників Тернопільського райуправління поліції надійшло повідомлення про те, що невідома особа проникла на територію, де ведеться будівництво комерційної нерухомості, та викрала звідти два перфоратори. Сума завданих збитків – понад 20 000 гривень.

Як встановили правоохоронці, будівництво ведеться на одній із центральних вулиць обласного центру. Злодій вночі зламав замок вхідних дверей підсобного приміщення та скоїв крадіжку.

У ході оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 35-річний житель Тернополя. Викрадене майно він реалізував в ломбард.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо оголошення фігуранту підозри та обрання запобіжного заходу.