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500 американських доларів пропонував поліцейським житель Збаразької громади за вирішення проблем через нетверезу їзду

Категорія: Корупція
dolaryПісля того, як на молодика було складено адмінпротокол за керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння – стаття 130 КУпАП і машину доправлено на арешт майданчик,- водій не полишав спроб вирішити питання хабарем.
23-річного водія автомобіля Ланос – жителя одного з сіл Збаразької громади співробітники сектору реагування патрульної поліції зупинили за порушення правил дорожнього руху. Спілкуючись, поліцейські помітили, що водій нетверезий. Молодик, аби залагодити питання, запропонував патрульним 500 американських доларів. Слідчо-оперативна група задокументувала факт пропозиції неправомірної вигоди.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу – пропозиція неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п’ятисот до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

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