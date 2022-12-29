Тернополянка втратила гроші, шукаючи роботу

У пастку шахраїв потрапила 42-річна жителька Тернополя. Жінка віддала невідомим понад 7 тисяч гривень.

За словами потерпілої, наприкінці листопада вона в інтернеті знайшла оголошення про працевлаштування за кордоном. Обумовила з посередником усі умови та погодилася оплатити завдаток. В результаті – тернополянка перерахувала на вказаний рахунок 7203 гривні та очікувала повідомлення про бажану роботу.

Проте співрозмовник перестав відписувати, а номер телефону не відповідав. Із заявою про шахрайство жінка звернулася до поліції.

Даний факт дізнавачі внесли в ЄРДР згідно зі статтею 190 ККУ. Триває слідство.

Щоб не потрапити на гачок аферистів, потрібно ретельно перевіряти фірму і людей, що там працюють. Якщо ви працевлаштовуєтесь через посередника, обов’язково перевірте наявність його ліцензії та пошукайте відгуки на форумах. Фірма повинна мати офіційний юридичний статус: мати статутні документи, ліцензії і дозволи, свідоцтво про держреєстрацію.

Якщо ви стали жертвами аферистів-роботодавців, негайно зверніться у найближче відділення поліції або телефонуйте за номером «102».