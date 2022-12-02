Завантажуючи програмне забезпечення, жінка втратила кілька тисяч гривень

Програмне забезпечення корисних онлайн-інструментів для проведення онлайн-занять намагалася завантажити жителька Шумська.

Жінка знайшла в інтернеті дану програму і перед тим, як її завантажити, пройшла, як вона думала, реєстрацію. Однією з умов було – введення карткового рахунку й інших особистих даних.

Після того, як жінка це все зробила, з її банківської картки зникло майже 5 тисяч гривень. Потерпіла звернулася із заявою до поліції.

Правоохоронці перевіряють як посилання за яким перейшла жінка, так і з’ясовують, куди щезли гроші.