Генератори від шахраїв!

Шахраї не сплять, а підлаштовуються під ситуацію та сезонність. Улітку вони пропонують нереальне житло на курортах, восени актуальні дрова або колеса, а сьогодні, під час вимкнень електроенергії, продають генератори.

У пастку зловмисників потрапив житель Тернополя. Чоловік знайшов у інтернет-мережі оголошення про продаж генератора. Йому підійшли і параметри, і ціна. Тернополянин здійснив передоплату, а це 22 тисячі гривень, але товару так і не отримав. Уже згодом зрозумів, що оплатив за вигаданий товар шахраєві. Поліціянти внесли даний факт в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно зі статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.

Працівники поліції просять усіх бути уважними та обережними, купуючи-продаючи щось в інтернеті.

е потрібно довіряти фотографіям, розміщеним в мережі. Шахраї часто-густо копіюють їх з інших офіційних сайтів і підставляють під свої оголошення.

Створюють зловмисники фейкові інтернет-магазини, а тому користуйтесь послугами перевірених продавців або офіційних магазинів.

Забудьте про передоплату. Віддавайте гроші лише після того, як отримаєте замовлення, адже в пакунку не завжди може бути те, що ви хотіли.

Ніколи не переходьте за сумнівними посиланнями, а тим паче не вводьте особисті дані.

Після того, як людина переходить за фішинговим посиланням та здійснює оплату, шахраї дізнаються секретні банківські реквізити й привласнюють гроші з рахунків покупців.

Про випадки ймовірного шахрайства повідомляйте Кіберполіцію або на лінію “102″.