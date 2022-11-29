За опір представникові влади відповідальність понесе житель Микулинецької громади

Під час спілкування правоохоронці помітили, що чоловік перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

Від проходження огляду на стан сп’яніння за допомогою спеціальних засобів водій відмовився і став поводитися агресивно . В ході конфлікту зловмисник наніс тілесні ушкодження поліцейському.

Чоловіка затримали згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу. Вирішується питання про оголошення підозри за частиною 2 статті 345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) Кримінального кодексу. Карається таке порушення обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк