Оперативники встановили особу викрадача велосипеда

Ще наприкінці серпня на лінію “102″ надійшло повідомлення про те, що у Тернополі на вулиці Київська невідомі викрали велосипед. Суму збитків заявник оцінив у 2500 гривень.

На місце події виїжджали правоохоронці. У ході розслідування стало відомо, що потерпілі зберігали двоколісний транспортний засіб на сходовій клітці між п’ятим та шостим поверхами. Крадіжка трапилася у робочий час.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники поліції встановили особу злодія. Це – раніше не судимий 41-річний тернополянин. Чоловік у скоєному зізнався і розповів, що велосипед одразу здав у один із місцевих ломбардів.

Триває слідство згідно із частиною 4 статті 185 ККУ.