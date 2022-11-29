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На Тернопільщині намагалися передати ув’язненій наркотики, вшиті у тканину

Категорія: Кримінал

Woman gives parcel in post officeНаркотики у посилці намагалися передати одній із ув’язнених Добриводської виправної колонії. Проте під час перевірки працівники установи виявили заборонені предмети. Про знахідку черговий повідомив у відділення поліції №4 Збаража.

У ході перевірки стало відомо, що передача надійшла із Львівської області. Адресувалася вона 28-річній ув’язненій. Оглядаючи речі, охоронці знайшли білу порошкоподібну речовину, яка була зашита у рушник.

Невідому речовину вилучили та направили на експертизу в Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР згідно із ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене повторно) ККУ. Триває слідство.

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