Шахраї блокують мобільні номери і викрадають гроші з банківських карток

Одразу п’ять повідомлень про шахрайські дії з банківськими картками надійшло минулої доби до співробітників Тернопільського районного управління поліції. Зловмисники спочатку заблокували мобільні номери потерпілих, відтак викрали з банківських карток від п’яти до п’ятдесяти тисяч гривень. За усіма фактами шахрайських дій розпочато кримінальні провадження за статтею 190 ККУ.

Виготовлення дубліката SIM-карти з метою заволодіння коштів, які знаходяться на картковому рахунку, – давно відомий вид шахрайства. На ваш мобільний номер телефонують з невідомих номерів та, не дочекавшись відповіді, переривають дзвінок, а ви перетелефоновуєте. Після чого шахрай телефонує вашому оператору та блокує номер телефону начебто у зв’язку з втратою.

Згодом шахрай повторно телефонує мобільному оператору, який обслуговує SIM-картку, та з метою отримання дубліката раніше заблокованої SIM-картки відповідає на запитання оператора для підтвердження, що саме він є власником картки. У більшості випадків питання стосуються останніх номерів абонентів, з якими спілкувався клієнт.

Далі шахрай отримує дублікат вашої SIM-карти і доступ до мобільних додатків, у тому числі, й контроль над фінансовими операціями.

Як не стати жертвою шахраїв? По-перше, не телефонувати та не відповідати на дзвінки з невідомих номерів. По-друге, не зазначати номер мобільного телефону, закріплений за платіжною карткою в оголошеннях. По-третє, не розголошувати номери мобільних телефонів близьких стороннім особам. По-четверте, не передавати стороннім особам SMS-коди, які вам надходять на номер. Також варто звернутися до оператора мобільного зв’язку із заявою про те, що дублікат вашої SIM-карти може бути виданий лише за наявності паспорта, або перейти на контрактне обслуговування номера.