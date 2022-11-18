Без машини і без грошей залишили шахраї двох чоловіків

10 та 230 тисяч гривень втратили чоловіки, які планували придбати автомобіль у Польщі. Обоє потерпілих знайшли в інтернеті оголошення про послуги щодо купівлі автомобіля за кордоном та оформлення всіх документів.

Вони зідзвонилися з автором оголошення, обговорили всі деталі і погодилися на співпрацю. Однією з умов невідомого була часткова або стовідсоткова оплата. Один із чоловіків перекинув на картку невідомого 230 тисяч гривень, а інший лише 10 тисяч.

Чекали на автівки кілька місяців, але коли співрозмовник перестав відповідати та ігнорував їхні повідомлення, звернулися до поліції.

Правоохоронці внесли дані факти в ЄРДР згідно зі статтею 190 ККУ. Встановлюють вони осіб, які розмістили фейкові оголошення.